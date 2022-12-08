Колишній тренер Партизана розбився у ДТП, повторивши долю своєї доньки
16:16 - Читать на русском
Міодраг Єшич загинув в автокатастрофі на трасі Рума – Ярак.
Колишній гравець та тренер Партизана Міодраг Єшич розбився у ДТП на трасі Рума – Ярак, інформує Sportski žurnal.
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Єшич не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
На момент трагедії Єшичу було 64 роки. У своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати із софійським ЦСКА, Літексом, Сараєво, а також з багатьма клубами із Близького Сходу.
У 2001 році 19-річна донька Єшича Єлена також загинула у ДТП.
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