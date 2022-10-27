Шальке офіційно оголосив про призначення Томаса Райса новим наставником команди. Контракт розрахований до літа 2024 року.

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Райс залишався безробітним з 12 вересня, коли його звільнив Бохум. Іван Ордець і компанія були абсолютно найгіршим клубом Бундесліги, але після зміни тренера трішки покращили ситуацію. Тепер на дні таблиці розташувався саме Шальке, який програв 5 турів поспіль і ганебно вилетів з Кубка Німеччини (1:5 від Хоффенхайма).

Додамо, що Райс дебютує на чолі "кнаппен" 30 жовтня у домашньому матчі проти Фрайбурга.

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