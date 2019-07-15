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Колишній тренер Металіста та збірної України бореться з важкою хворобою

14:18 1603 Читать на русском
Колишній тренер Металіста та збірної України бореться з важкою хворобою
Леонід Ткаченко / Фото ФК Волга

Відомого українського фахівця Леоніда Ткаченка спіткали проблеми зі здоров'ям.

Неприємною новиною у своєму Фейсбуці поділився російський журналіст Олексій Павлюченко.

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За його словами, Ткаченко вже більше ніж півроку бореться з важким онкологічним захворюванням. Він переніс складну операцію і зараз продовжує реабілітаційні курси.

Леонід Іванович Ткаченко – легенда харківського Металіста (1978-1984 – гравець, 1984-1988 – тренер, 1989-1992, 2000 – головний тренер). У чемпіонаті України також очолював Темп з Шепетівки. Ткаченко в тандемі з Миколою Павловим керував збірною України в матчі проти Білорусі, який відбувся 1992 року (1:1).

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Упродовж останніх років український фахівець жив і працював в Росії.

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Теги
Металіст Металіст Леонід Ткаченко Леонід Ткаченко Росія
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