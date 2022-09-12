Алленаторе Тьягу Мотта не довго залишався без роботи.

Болонья минулого тижня залишилась без тренера – керівництво звільнило Сінішу Міхайловіча, адже команда йшла біля зони вильоту.

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Як повідомляє офіційний сайт "россоблу", наступником серба став Тьягу Мотта. Контракт підписали до літа 2024 року. Раніше італієць очолював ПСЖ U-19, Дженоа та Спецію.

В останній команді 40-річний Мотта працював з літа 2021-го по літо 2022 року, де пересікався з Віктором Коваленком.

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