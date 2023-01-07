Керівництво Норвіча налаштоване врятувати сезон, тому вирішило змінити головного тренера. Новим наставником команди став Давід Вагнер, повідомляє офіційний сайт "канарок".

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Німець підписав контракт на 12 місяців. На посаді головного тренера Норвіча Вагнер замінив Діна Сміта. Попередник втратив контроль над командою та відкрито конфліктував з уболівальниками. Це призвело до того, що "канарки" скотилися з першого на 11 місце. Проте відставання до зони плей-офф становить лише 3 очки.

До слова, це лише 4-й клуб у кар'єрі 51-річного фахівця, якщо не враховувати роботу в системі Хоффенхайма та Борусії Д. Раніше у статусі головного тренера Варгенр працював у Хаддерсфілді, Шальке та Янг Бойз. Зокрема, у німецькому клубі тренував Євгена Коноплянку.