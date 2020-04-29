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Колишній тренер Динамо відмовився підписувати Неймара

29 квітня 11:44 2050 Читать на русском
Колишній тренер Динамо відмовився підписувати Неймара
Неймар / Бразильська конфедерація футболу

Колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін у 2007-му році наклав вето на перехід Неймара із Сантоса в московський Локомотив.

Про це розповів Віктор Тищенко – колишній скаут та керівник селекційної служби московського Локомотива. За його словами, саме Сьомін вважав трансферну вартість бразильця завищеною. До слова, у 2007 році Сьомін був президентом Локомотива, а наприкінці того ж року очолив київське Динамо.

ПСЖ заблокував усі запити щодо Неймара до осені

"Ми були в Бразилії зі ще одним селекціонером Локомотива. Йшов чемпіонат штату, а тут карнавал розпочався. І щось у Сантосі трапилося – чи то основні гравці на карнавал зібралися, а їх не відпустили, то чи ще якась причина – одним словом, конфлікт. Довелося головному тренеру на матч виставити молодь. Хлопці – 16, 17, 18 років. Вісім чи дев'ять гравців. Серед них – Неймар, Гансо, Даніло, Алекс Сандро...

До Неймара ми відразу прицінилися. Спочатку за нього Сантос 5 мільйонів просив. Я прилетів до Москви, сказав про це Сьоміну. Він: "Та ти що? За 16-річного пацана 5 мільйонів?!". А через два місяці, коли я знову в Бразилії опинився, з Неймаром був перепідписаний контракт, і він коштував вже 15. І пішло-поїхало", – цитує Тищенка Championat.

Нагадаємо, у 2013 році Неймар перейшов із Сантоса в Барселону, з якої в 2017-му перебрався в ПСЖ за 222 млн євро. Цей трансфер досі є найдорожчим в історії футболу.

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