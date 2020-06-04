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Колишній тренер Динамо не виключає повернення Сьоміна в київський клуб

15:29 629 Читать на русском
Колишній тренер Динамо не виключає повернення Сьоміна в київський клуб
Чохонелідзе, Сьомін та Ігнатьєв / Сайт Динамо

Російський тренер Борис Ігнатьєв поділився думками щодо повернення Юрія Сьоміна в Динамо – вони разом працювали в Києві.

"Я не здивуюся, якщо Сьомін очолить київське Динамо. Палич залишив там хороший слід – і з точки зору результату, і з точки зору всього іншого. Ігор Суркіс навіть заради Сьоміна порушив загальнолюдську заповідь – не входити двічі в одну команду. І все це тоді було сприйнято позитивно – уболівальниками, командою, керівниками. Вони добре сприйняли "русаків". З українським футболом у нього залишилися хороші відносини.

Сьомін відреагував на чутки про можливе призначення в Динамо

Але з іншого боку, якщо це призначення трапиться, то доведеться визнати: в нашому футболі далеко від професіонального розуміння суті роботи тренера. Вважаю, що пріоритет для нього – робота в Росії. Упевнений, він продовжить цим займатися. І, радше за все, в РПЛ. Є клуби, які готові його прийняти з розпростертими обіймами", – заявив Ігнатьєв в коментарі РБ-Спорт.

Додамо, що 79-річний фахівець допомагав Сьоміну упродовж обох каденцій в київському Динамо.

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12:00
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Теги
Динамо Динамо Росія Юрій Сьомін Юрій Сьомін
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