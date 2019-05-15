Колишній тренер Бельгії Вільмотс очолив збірну Ірану

Учасника Євро 2016-го та Чемпіонату світу 2014-го року Марка Вільмотса призначили головним тренером збірної Ірану.

Бельгієць Марк Вільмотс призначений головним тренером збірної Ірану, повідомляє іранське агентство IRNA.

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Неочікуване запрошення 50-річного фахівця підтвердив і голова Федерації футболу Ірану. Державне телебачення країни створило спеціальний репортаж про прибуття Вільмотса в аеропорт Тегерана. За неофіційною інформацією, контракт нового тренера іранської збірної буде розрахований до 2022 року, а його щорічна зарплата складе 1,2 мільйона доларів.

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