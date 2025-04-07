В Донецьку вже 11 років продовжується жахіття під назвою "рускій мір". І ця чума не оминає навіть футбольні поля. Зокрема славетний однойменний стадіон Шахтаря за час окупації РФ перетворився на справжню руїну. Страшними кадрами поділився Telegram-канал MRPL NEWS.

Легенда Шахтаря зізнався, що хотів перейти в топ-чемпіонат: "Я для цього все зробив"

Раніше на арені грали матчі Ліги чемпіонів, а тепер на полі ростуть дерева та бур'яни, а трибуни, розраховані на багато тисяч глядачів, цілковито вкрила іржа.

Додамо, що стадіон Шахтар був введений в експлуатацію у 1936 році. У 1999 році стадіон було повністю оновлено й пізніше "гірники" грали матчі ЛЧ проти Арсенала, Лаціо та багатьох інших на цій арені аж до 2004 року, після чого переїхали на РСК Олімпійський, а згодом і Донбас Арену.

Шахтар не без проблем розгромив Верес – Кевін та Судаков зробили результат, екс-гравець Динамо ледь не покарав Різника