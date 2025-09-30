У Telegram-каналі лідера ультрас Дніпра Євгена "Юджина" Переверзєва з’явилося актуальне відео з колишнім стадіоном дніпрян.

Стадіон і тренувальна база Дніпра будуть виставлені на продаж – відомі деталі

Зараз Метеор виглядає як зруйнована арена. На трибунах стадіону виросли дерева та кущі, а поле вкрите бур'яном.

Спортивний об'єкт здали в експлуатацію у 1966 році, його місткість складала 24 381 сидінь. До 2008 року на цьому стадіоні проводилися домашні ігри Дніпра. Пізніше на Метеорі тимчасово виступали Маріуполь та кам’янська Сталь. З 2020 року клуб був домашньою ареною ВПК-Агро, але клуб розформували у 2022 році.

