Колишній спортивний директор Шальке переніс інсульт – він привіз Коноплянку в Німеччину

Екс-функціонер німецького Шальке Крістіан Гайдель має серйозні проблеми зі здоров'ям. Саме його вважають відповідальним за провальну трансферну політику команди з Гельзенкірхена.

Про перенесений екс-спортдиром удар у неділю повідомив офіційний сайт Шальке.

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Клуб оприлюднив спеціальну заяву під назвою "Видужуй швидше, Крістіане" та запевнив, що перебуває у тісному контакті з Гайделем. Маркетинговий директор гельзенкірхенців Александр Йобст впевнений, що всі працівники та фанати Шальке хочуть, аби стан колишнього функціонера клубу якомога швидше покращився.

Крістіан Гайдель працював спортивним директором "кобальтових" із липня 2016 року до лютого 2019-го. Саме він підписав на Фелтінс-Арену українця Євгена Коноплянку. В останні півроку німецька преса нещадно критикує роботу 56-річного фахівця, який витратив мільйони євро на гравців, а тепер Шальке не може продати їх навіть за "копійки".

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