Грецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про запрошення португальського фахівця. Контракт розрахований на 2,5 роки.

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Боту очолить скаутську службу ПАОКа. Ці ж функції він виконував у Шахтарі упродовж 2,5 років. Раніше португальця сватали у московський Спартак, проте домовитися про перехід не вдалося.

Додамо, що екс-скаут Шахтаря у ПАОКу допомагатиме Развану Луческу, який тренує "орлів".

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