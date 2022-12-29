Колишній скаут Шахтаря офіційно приєднався до клубу Луческу-молодшого
19:24 - Читать на русском
Жозе Боту очікувано приєднався до структури ПАОКа.
Грецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про запрошення португальського фахівця. Контракт розрахований на 2,5 роки.
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Боту очолить скаутську службу ПАОКа. Ці ж функції він виконував у Шахтарі упродовж 2,5 років. Раніше португальця сватали у московський Спартак, проте домовитися про перехід не вдалося.
Додамо, що екс-скаут Шахтаря у ПАОКу допомагатиме Развану Луческу, який тренує "орлів".
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