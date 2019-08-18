Колишній радник Грізманна підтвердив таємні переговори з Барселоною – каталонці ризикують втратити ще 80 млн

Колишній радник Антуана Грізманна Ерік Ольхатс розповів про деталі переговорів свого підопічного з каталонським клубом.

"Переговори Барселони з Грізманном відбулись ще напередодні матчі Атлетіко з Ювентусом в березні. Окрім того, коли я був його агентом, зі мною кілька разів зв'язувались Піке та Суарес, ще раз дзвонив Мессі.

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Я розумію його бажання змінити щось після п'яти років в одному клубі. Антуан заслуговував на кращий відхід з Атлетіко, але винен він та його оточення. Грізманн не поганий хлопець, він просто забуває людей, які його оточували раніше", – розповів Ольхатс в коментарі AS.

Нагадаємо, Атлетіко може вимагати від Барселони додаткові 80 млн євро на додачу до тих 120-ти млн, які каталонці заплатили за Грізманна. Річ у тім, що на момент описаних переговорів клаусула в контракті Антуана складала 200 млн і лише з 1-го липня знизилася до тієї суми, що виплатила Барселона.

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