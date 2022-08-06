"В свій час ми грали із Зенітом (груповий етап Ліги чемпіонів 2011/12 – прим.). Вони обіграли нас із рахунком 1:0, але ми грали дуже погано. Луческу був чорний від гніву, він увійшов у роздягальню та побачив Косту, який був просто катастрофою у цьому матчі, але він був веселим і співав у душі.

Шахтар оголосив про повернення Зубкова

Мірча дорікнув йому: "Ти все ще співаєш після такого катастрофічного матчу?". Він кинувся, щоб ударити Луческу, а Мірча хотів йому відповісти. На щастя, я був між ними з помічником Спірідоном, і ми їх розняли", – поділився Хексан у коментарі GSP.

Нагадаємо, що Луческу очолював Шахтар з 2004 по 2016 роки, з яким виграв чимало трофеїв, а також виховав для команди велику кількість зірок. Однією з них став Дуглас Коста, який виступав за "гірників" з 2010 по 2015 роки.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?