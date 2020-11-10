Напередодні Фламенго звільнив Доменека Торрена, який замінив на цій посаді Жорже Жезуша. Контракт іспанського фахівця був розрахований на 1,5 року, але його звільнили через три з половиною місці після призначення.

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Торрен був асистентом Хосепа Гвардіоли у Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті. Влітку 2018 року очолив Нью-Йорк Сіті, з яким дійшов до чвертьфіналу МЛС. Доменек став першим іспанським тренером в історії Фламенго.

Наразі команда посідає третє місце в таблиці чемпіонату Бразилії, проте в останніх матчах Фламенго поступився Атлетіко Мінейро (0:4) і Сан-Паулу (1:4). Очевидно, останні результати і стали причиною змін на тренерському містку.

Сьогодні Фламенго оголосив про призначення на вакантну посаду легендарного Рожеріо Сені. Під час кар'єри футболіста він грав на позиції голкіпера, але забив понад 100 голів. Тренувати почав у 2017 році в рідному Сан-Пауло, Фламенго стане четвертим клубом в його тренерській кар'єрі.

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