У матчі між Сакарьяспором та Пендікспором в 7-му турі другого дивізіону Туреччини стався божевільний епізод.

Капітан Сакарьяспора Джанер Еркін отримав червону картку після того, як посварився з одноклубником. Головний арбітр видалив 36-річного турецького гравця за ляпас, попри протести інших гравців Сакарьяспора. Відео інциденту опублікували в Instagram.

До слова, Еркін виступав за міланський Інтер з 2016 по 2017 рік. З 2023 року по 2025 Джанер виступав за Еюпспор під керівництвом Арди Турана. Разом із наставником Шахтаря Еркін також встиг пограти за збірну Туреччини.

