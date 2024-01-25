Хорватський функціонер покинув посаду директора з футболу УЄФА. Про це повідомляє L'Équipe. Згідно з даними джерела, Звонімір Бобан не згоден з політикою Александера Чеферіна, який намагається змінити статут, щоб бути переобраний на третій термін.

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"Я говорив із президентом УЄФА про проблему, яка виникла під час останнього засідання виконавчого комітету в Гамбурзі, – про пропозицію змінити статут УЄФА, щоб забезпечити можливість висунення Чеферіна на новий термін після остаточного закінчення нинішнього.

Після того як я висловив глибоке занепокоєння і повну незгоду із самою пропозицією, президент відповів, що не бачить у цьому жодної правової або морально-етичної проблеми – і що він, без жодного сумніву, продовжить розвивати цю ідею, яку я вважаю фатальною.

Я повністю усвідомлюю, що немає нічого ідеального, особливо я сам. Я також розумію, що нам іноді доводиться йти на компроміси. Але якби я погодився з таким важким і неправильним рішенням, я б пішов проти принципів і цінностей, у які я глибоко вірю.

Я не претендую на роль якогось героя і знаю, що багато хто дотримується тієї ж думки, що і я. Можливо, це наївно, але, безумовно, правильно.

За ці три роки мої стосунки і співпраця з Александером і всіма колегами в УЄФА були чудовими – я хотів би подякувати їм за це і побажати їм усього найкращого. Мені дуже шкода і сумно, але я залишаю УЄФА", – говорить у своїй заяві хорват.

Нагадаємо, що Звонімір Бобан тривалий час виступав за Мілан, в якому встиг пограти з легендою українського футболу, а нині президентом УАФ, Андрієм Шевченком.

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