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Екс-партнер Маліновського відзначився фантастичним голом та елегантною панєнкою в матчі MLS – дебют дня

12:13 322 Читать на русском
Екс-партнер Маліновського відзначився фантастичним голом та елегантною панєнкою в матчі MLS – дебют дня
Алехандро Посуело / Соцмережі

Нападник Торонто Алехандро Посуело класно дебютував за свій новий клуб в чемпіонаті MLS.

У 4 турі МЛС Торонто приймав Нью-Йорк Сіті. У складі господарів на поле вийшов колишній гравець Генка та партнер Маліновського Алехандро Посуело.

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Іспанський форвард відзначився з пенальті на 58-й хвилині, елегантно виконавши 11-метровий ударом у стилі "панєнка", а ще через 20 хвилин Посуело шокував всіх, пробивши "черпачком" з дальньої дистанції. М’яч за фантастичною траекторією перелетів голкіпера та залетів у ворота.

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Відзначимо, що іспанський нападник перейшов у Торонто лише цього місяця, цей матч був дебютним для Посуело у складі канадської команди.

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