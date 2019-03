Екс-партнер Маліновського відзначився фантастичним голом та елегантною панєнкою в матчі MLS – дебют дня

Нападник Торонто Алехандро Посуело класно дебютував за свій новий клуб в чемпіонаті MLS.

У 4 турі МЛС Торонто приймав Нью-Йорк Сіті. У складі господарів на поле вийшов колишній гравець Генка та партнер Маліновського Алехандро Посуело.

Іспанський форвард відзначився з пенальті на 58-й хвилині, елегантно виконавши 11-метровий ударом у стилі "панєнка", а ще через 20 хвилин Посуело шокував всіх, пробивши "черпачком" з дальньої дистанції. М’яч за фантастичною траекторією перелетів голкіпера та залетів у ворота.

Відзначимо, що іспанський нападник перейшов у Торонто лише цього місяця, цей матч був дебютним для Посуело у складі канадської команди.

