"На юному рівні міг приїхати Есьєн, коли він був ще у Франції. За нього просили мільйон доларів, за зовсім молодого футболіста, ще перед Ліоном. І вже на той момент Ліон запропонував, ну там чи Динамо не захотіло, я не пам'ятаю, як ця історія склалась.

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Але Есьєн не зміг приїхати, це коли спортивним директором тоді був Буряк. Він розповідав, що розглядали Есьєна так само свого часу, але вже на такому рівні суперклуби просто почали перебивати умови Динамо, і вже неможливо було конкурувати", – поділився Циганик на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, в 2003 році Майкл Есьєн приєднався до Ліона, який того часу був абсолютним грандом у Франції, а вже через 2 роки ганець перебрався до Челсі за 38 млн євро. Саме у Лондоні Есьєн провів найяскравіші роки кар'єри аж до 2012 року, погравши з Андрієм Шевченком.

Також у його активі виступи за Реал та Мілан, після чого кар'єра пішла на спад. Догравав Майкл у складі азербайджанського Сабаїла, де виступав пліч-о-пліч з Олександром Рибкою.

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