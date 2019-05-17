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Колишній одноклубник Де Россі запрошує його у аргентинський гранд

17 травня 20:11 299 Читать на русском
Колишній одноклубник Де Россі запрошує його у аргентинський гранд
Даніеле Де Россі / Соцмережі

Екс- гравець Роми Ніколас Бурдіссо, який наразі працює у структурі Бока Хуніорс, вважає, що Де Россі перейде у аргентинський гранд.

"Для мого колишнього партнера Де Россі двері у Бока Хуніорс завжди відкриті. Даніеле – це той гравець, якого хотіли б підписати багато команд.

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Нам не варто діяти агресивно, адже ми багато говорили з Де Россі і він знає, що ми його приймемо у своїй команді. Але найголовніше, він повинен попрощатись з Ромою, ми не будемо на нього тиснути.

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Я знаю, що Де Россі завжди розділяв наші цінності та підхід до футболу. Йому подобається Бока Хуніорс, але зараз не час на нього тиснути. Він сам вирішить, але думаю, що він прийде у наш клуб", – цитує Бурдіссо Gazzetta.it.

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Італія Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома Чемпіонат Аргентини Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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