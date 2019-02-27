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Колишній найкращий бомбардир Динамо U-21 Щебетун перейшов у Авангард

12:19 525 Читать на русском
Колишній найкращий бомбардир Динамо U-21 Щебетун перейшов у Авангард
Олексій Щебетун / фото: ФК Авангард

Першоліговий Авангард оголосив про підписання колишнього нападника молодіжної команди Динамо Олексія Щебетуна.

Екс-гравець Динамо Олексій Щебетун підписав контракт з Авангардом із Краматорська. Угода розрахована на півтора року, інформує офіційний сайт клубу.

Ще з січня Щебетун перебував у команді на перегляді та взяв участь у кількох контрольних матчах.

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Щебетун є вихованцем запорізького Металурга та випускником академії київського Динамо. Ставав найкращим бомбардиром Динамо U-19 та U-21. У сезонах 2015/16 та 2016/17 з командою U-21 ставав молодіжним чемпіоном України.

У своїй кар'єрі Щебетун також виступав за Сталь, Металург З та у Білорусі за мінський Луч.

Після 17 турів Першої ліги Авангард набрав 29 очок та посідає 6 позицію.

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