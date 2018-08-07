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Колишній найкращий бомбардир АПЛ дав оригінальний прогноз на сезон 2018/19: Ман Сіті – 3-й та інші несподіванки

19:54 492 Читать на русском
Колишній найкращий бомбардир АПЛ дав оригінальний прогноз на сезон 2018/19: Ман Сіті – 3-й та інші несподіванки
Дімітар Бербатов поруч з Кріштіану Роналду

Дімітар Бербатов двічі здобував золото англійської Прем'єр-ліги та 3 рази вигравав Кубок ліги. Екс-форвард Тоттенхема і Манчестер Юнайтед вразив своїм прогнозом на сезон 2018/19 АПЛ.

У сезоні 2010/11 Бербатов ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Англії (разом з Карлосом Тевесом наколотив по 20 голів). Зараз 37-річний форвард покинув Індію і перебуває в пошуках нового клубу, не забуваючи зніматись у кіно (див. нижче). А поміж тим Берба зробив неочікуваний прогноз на новий сезон АПЛ. Чинні чемпіони Манчестер Сіті, на думку болгарина, втратять свій статус і опустяться на 3-є місце. А ось у майбутні лідери він вивів команду, яку нині відверто лихоманить.

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"Топ-4 буде такою ж, як у минулому сезоні, але в іншому порядку: Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Манчестер Сіті, Ліверпуль. Я збирався поставити на Челсі через ефект нового тренера. Вони почали краще працювати у стартових іграх Саррі.

Однак я думаю – Ліверпуль буде вище за них, адже ця команда отримала більше талановитих гравців. Тому дотримуюсь думи, що четвірка найкращих на фініші буде представлена тими ж клубами", – розповів Дімітар у розмові з букмекером Betfair.

Оцінки екс-лідера збірної Болгарії є доволі сміливими: в Англії скептичн оцінюють трансферне вікно у виконанні Тоттенхема та Манчестер Юнайтед. Останніх взагалі роздирають внутрішні протиріччя між головним тренером Жозе Моурінью та керівництвом "червоних дияволів", а португалець ще й не цурається публічно наїжджати на своїх гравців. Та й МЮ не вигравав лігу довгих 5 сезонів.

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Бербатов також назвав клуби, які покинуть АПЛ та опустяться в Чемпіоншип: це Хаддерсфілд, Уотфорд і Кардіфф. Лише останній є новачком елітного дивізіону в сезоні 2018/19.

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На думку форварда, який англійський етап кар'єри завершував у складі Фулхема, саме цей лондонський клуб стане одним із відкриттів. "Котеджери" пробились у Прем'єр-лігу через стикові матчі, але двобої проти них "будуть важкими для кожного".

"Не думаю, що вони вдовольняться тільки тим, що повернулись в АПЛ. У Фулхема молодий склад, я знаю Славішу Йокановіча. Я знаю, що цей тренер вміє виконувати свою роботу. Вони принесуть дух боротьби на поле і мають добре виглядати загалом".

Насамкінець Бербатов спрогнозував, що Золотий бутс чемпіонату Англії змінить володаря: Мохамед Салах віддасть першість найкращого бомбардира Харрі Кейну.

Цікаво, що форварда Ліверпуля він навіть не згадав серед топ-3 претендентів: "Конкуренцію складуть Обамеянг, який зіграє перший солідний сезон в АПЛ і з новим тренером, а також Ромелу Лукаку, що показав себе з гарного боку на ЧС-2018. З цих трьох віддаю перевагу Кейну. Він відіграв чудовий Чемпіонат світу, набув ще більшої впевненості".

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