Футболіст помер у п'ятницю (22 січня) в меморіальній лікарні Ендрюса в Сент-Ендрю, повідомляє loopjamaica. Колишньому форварду Шеффілд Юнайтед та низки інших європейських клубів було лише 35 років.

Помер 30-річний форвард низки французьких клубів під час гри у футбол з друзями

Лутон Шелтон страждав аміотрофічним бічним склерозом (БАС/ALS), більш відомим як хвороба Лу Геріга. Хвороба ALS призводить до загибелі рухових нейронів у спинному мозку. З часом м’язи дегенерують, і людина втрачає здатність рухатися, говорити, ковтати і, зрештою, дихати. Відомий лише один випадок, коли вдавалося вилікуватися від цієї недуги.

У Шелтона хвороба була діагностована через 19 місяців після того, як він отримав травму, граючи за Харбор Вью у матчі чемпіонату Ямайки проти Садів Тіволі. Ця гра, яка відбулася 21 лютого 2017 року, стала останнім футбольним матчем для Лутона.

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