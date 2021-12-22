Гезтепе вирішив розірвати контракт з 33-річним форвардом. "Ми дякуємо Ідейє і бажаємо йому успіхів у футбольному житті", – йдеться у повідомленні прес-служби турецького клубу.

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Варто зауважити, що Баун Ідейє перебрався у Гезтепе лише наприкінці серпня. У нинішньому сезоні нападник лише п'ять разів виходив на поле, сумарно зігравши 37 хвилин. Цього нігерійцю вистачило, щоб забити один гол.

Нагадаємо, Ідейє захищав кольори Динамо з 2011 по 2014 роки. З киянами йому вдалося завоювати Кубок України, а також здобути "срібло" та "бронзу" української першості. В липні 2014 року "біло-сині" продали свого нападника в англійський Вест Бромвіч за 12,63 млн євро.

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