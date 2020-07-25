Колишній лідер Зорі продовжить кар'єру у складі екс-чемпіонів Бразилії

"З великою честю і гордістю оголошую про свій перехід в Ботафого. Ця команда не потребує додаткових коментарів, адже про її велич знають усі.

"Він був вожаком, у важку хвилину міг і допомогти, і "напхати": Кабаєв – про Каменюку, сезон Зорі та виступи в ЛЄ

Не передати словами мої відчуття. Щиро дякую всім за прийом. Буду робити все, щоб виправдати очікування", – написав гравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Форстер виступав за Зорю в сезоні 2016/17, а на початку вересня 2017-го перейшов до Лудогорця за 1,2 мільйони євро. У сезоні 2019/20 провів за болгарський клуб 18 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі.

Ботафого входить до когорти найсильніших клубів Бразилії, однак востаннє чемпіонство команда завойовувала ще у далекому 1995 році.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди