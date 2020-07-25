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Колишній лідер Зорі продовжить кар'єру у складі екс-чемпіонів Бразилії

15:16 - Читать на русском
Колишній лідер Зорі продовжить кар'єру у складі екс-чемпіонів Бразилії
Рафаел Форстер / Твіттер ФК Ботафого

Екс-лідер Зорі, а донедавна гравець болгарського Лудогорця Рафаел Форстер, перейшов у бразильський Ботафого.

"З великою честю і гордістю оголошую про свій перехід в Ботафого. Ця команда не потребує додаткових коментарів, адже про її велич знають усі.

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Не передати словами мої відчуття. Щиро дякую всім за прийом. Буду робити все, щоб виправдати очікування", – написав гравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Форстер виступав за Зорю в сезоні 2016/17, а на початку вересня 2017-го перейшов до Лудогорця за 1,2 мільйони євро. У сезоні 2019/20 провів за болгарський клуб 18 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі.

Ботафого входить до когорти найсильніших клубів Бразилії, однак востаннє чемпіонство команда завойовувала ще у далекому 1995 році.

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Теги
Трансфери Ботафого Ботафого Зоря Зоря Лудогорець Лудогорець Рафаел Рафаел Форстер
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