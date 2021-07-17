Зец минулий сезон провів у оренді в львівському Русі. Права на 21-річного центрбека належали Бенфіці, але контракт завершився в кінці червня.

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Таким чином Давід на правах вільного агента перебрався у словенський Целє, підписавши угоду на три сезони, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Відчуття дуже хороші, тому що я нарешті повертаюся у знайоме середовище. Кілька тижнів тому я розмовляв з тренером, він розповів про плани команди. Я відразу уявив, що можу стати їх частиною. Вже знаю тренера – ми три або чотири роки працювали у молодіжній збірній, і це також один з ключових чинників, чому я вирішив приїхати в Целє", – сказав Зец.

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