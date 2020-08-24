Колишній легіонер Динамо підписав контракт з бронзовим призером чемпіонату Австрії

Грузин підписав дворічний контракт з Вольфсбергом, інформує офіційний сайт "вовків". Деталі угоди з Динамо Тбілісі не повідомляються.

Колос підписав форварда Динамо, – ЗМІ

Лочошвілі виховувався саме в столиці Грузії, після чого приєднався до київського Динамо у серпні 2017 року. Він не провів жодного матчу за основу "біло-синіх" і двічі був відправлений в оренду. В січні цього року кияни розірвали контракт з центрбеком, тому він повернувся в Тбілісі. Справи 22-річного центрбека в рідному Динамо пішли значно краще – 11 матчів в основі, один гол.

Додамо, що Вольфсберг за підсумками минулого сезону виборов бронзові медалі австрійської Бундесліги.

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