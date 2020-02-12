Колишній конкурент Луніна припустився жахливого фейлу – відео результативної помилки

Голкіпер Лідса Кіко Касілья не вражає своєю надійністю фанатів англійського клубу.

У матчі 28-го туру проти Брентфорда іспанець вкотре жахливо помилився. Кіко не зумів правильно оцінити ситуацію, загнав себе під пресинг, втратив м'яч і дозволив вразити власні ворота.

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Відзначимо, що цей гол став першим у звітному матчі. Лідс ще до перерви зумів відновити рівновагу, проте жодна команда так і не змогла вирвати перемогу – 1:1.

Додамо, що Касілья був конкурентом Андрія Луніна в Реалі – саме через небажання іспанця покинути Мадрид українець влітку 2018-го вирушив у свою першу оренду (в Леганес). Проте взимку 2019 року Кіко перейшов у Лідс. В нинішньому сезоні 33-річний голкіпер зіграв 32 матчі у Чемпіоншипі, в яких здійснив 5 результативних помилок. Лідс наразі другий у турнірній таблиці.

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