Атлетіко може розпрощатися з Александером Сьорлотом вже в січні, повідомляє Fichajes.

Норвезький форвард втратив довіру Дієго Сімеоне і не вражає на старті сезону. Вік Сьорлота, якому в грудні виповниться 30 років, додає занепокоєння "матрацникам", які б хотіли замінити його більш результативним нападником.

У сезоні 2025/26 Александер провів на полі 419 хвилин в усіх турнірах і забив лише 1 м'яч. Це серйозно позначилось і на результатах Атлетіко – команда Сімеоне після 5 турів має лише 1 перемогу в Ла Лізі. А в Лізі чемпіонів норвежець змарнував чудовий шанс зрівняти рахунок проти Ліверпуля в матчі першого туру (2:3).

Нагадаємо, що Сьорлот у сезоні 2023/24 конкурував з Артемом Довбиком за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. У підсумку нагорода дісталася саме українському форварду.

