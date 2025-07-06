Вест Хем отримав щедру пропозицію в 60 мільйонів євро від Тоттенхема за хавбека Мохаммеда Кудуса. Як повідомляє The Athletic, "молотобійці" відхилили першу спробу, однак шпори не відступають і готують нову пропозицію.

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Тоттенхем зробив ганця головною ціллю на трансферне вікно після схвалення тренера Томаса Франка. Сам Кудус нібито вже визначився – хоче саме до лондонців, навіть попри інтерес із боку Челсі, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.

Контракт Кудуса з Вест Хемом чинний до 2028 року. В угоді прописані відступні: 80 млн євро для європейських клубів, 85 – для АПЛ, 120 – для Саудівської Аравії.

Втім, у пам’яті фанатів ще свіжий інцидент, який додає "родзинки" переходу Кудуса в команду Томаса Франка. В минулому сезоні, у матчі проти Тоттенхема Кудус забив гол, а потім кілька разів вдарив суперників – ногами, руками та навіть головою. Після сутичок з ван де Веном, Рішарлісоном і Біссумою гравець Вест Хема отримав пряму червону картку. Попри той епізод, Тоттенхем вирішив закрити очі на скандальне минуле і спробує знову підписати Кудуса найближчим часом.

Нагадаємо, що свого часу за Вест Хем виступав українець Андрій Ярмоленко – з 2018 по 2022 рік він провів за клуб 86 матчів.

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