Аль-Айн з ОАЕ знайшов нового спеціаліста, який працюватиме з командою.

Нещодавно клуб з ОАЕ звільнив Ернана Креспо. Керівництво клубу недовго думало про те, ким замінити фахівця. Прес-служба Аль-Айна оголосила, що новим тренером клубу став Леонарду Жардім.

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Зазначено, що контракт розрахований до завершення клубного чемпіонату світу 2025 року. 50-річний португалець раніше тренував Камашу, Шавеш, Бейра Мар, Брагу, Олімпіакос», Спортінг, Монако, Аль-Хілаль, Шабаб Аль-Ахлі та Аль-Раян.

З монегасками Леонарду Жардім зумів перервати гегемонію ПСЖ у чемпіонаті Франції. У сезоні 2016/17 португалець виграв титул чемпіона Ліги 1 з Монако.

До слова, раніше з Аль-Айні працював Сергій Ребро у період з 2021 по 2023 роки, а також за клуб виступав Андрій Ярмоленко.

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