Аль-Айн з ОАЕ оголосив про розрив контракту з головним тренером команди Ернаном Креспо.

Прес-служба Аль-Айна повідомила про розрив контракту із аргентинським фахівцем – Ернаном Креспо.

Роналду допоміг Аль-Насру розбити екс-команду Реброва – Кріштіану забив 908-й гол у кар'єрі

Сталось це після нищівної поразки від саудівського Аль-Насра в азійській Лізі чемпіонів (1:5), за який виступає Кріштіану Роналду (португалець відзначився голом).

До слова, Креспо пропрацював на чолі Аль-Айна з листопада минулого року. Свого часу Сергій Ребров очолював Аль-Айн з 2021 по 2023 роки. Перетинались шляхи Креспо і з Андрієм Шевченком – нападники виступали разом у складі Мілана в сезоні 2004/05.

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