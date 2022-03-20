Воротар мадридського Реала Андрій Лунін не залишає своїх земляків у біді та всіляко сприяє їм.

Ов'єдо кілька днів тому допоміг трьом українським сім'ям із дітьми, які втікали від війни, заселитись в Іспанії, повідомляє прес-служба клубу.

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Всього прибули 8 осіб, з яких четверо – діти. Серед них є 14-річний воротар з академії Металіста, який тимчасово може тренуватись у структурі представника Сегунди. Українців поселили у клубній резиденції, помагають з пошуком житла і надають все найнеобхідніше.

Астурійський колектив погодився прийняти наших земляків за сприяння Андрія Луніна. Українець, який грав за команду з січня по липень 2020 року, попросив допомоги з розміщенням, а ті погодились.

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