Лука Йовіч може перейти в Реал Ов'єдо у статусі вільного агента.

Новачок Ла Ліги Реал Ов'єдо активно шукає підсилення перед дебютом в елітному дивізіоні Іспанії. Команда звернула увагу на Луку Йовіча, повідомляє Fichajes.

Екс-форвард Реала може повернутись в Мадрид

Колишній клуб Андрія Луніна серйозно розглядає підписання 27-річного нападника, який покинув влітку Мілан у статусі вільного агента. Керівництво Ов'єдо вважає, що серб додасть команді досвіду та якості.

Додамо, що Лука Йовіч був гравцем мадридського Реала з 2019 по 2022 роки. Він перейшов у королівський клуб за 63 мільйони з Айнтрахта, але не зумів закріпитися в Мадриді.

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