Схоже, Невілл не бачить проблеми ні у тому, щоб залишити Роналду в команді, ні у тому, щоб відпустити в інший клуб. Однак колишній капітан Манчестер Юнайтед хоче, щоб рішення ухвалили якомога швидше.

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"Єдиним важливим фактором у ситуації з Роналду є те, що вона має закінчитися рішуче та швидко. Це не повинно стати сагою, яка відволікатиме від роботи Еріка тен Хага протягом наступних двох місяців", – написав Невілл у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Роналду поки не повернувся у розташування Манчестер Юнайтед і, за повідомленнями преси, налаштований змінити клубну прописку. Зараз пріоритет 37-річного португальця – опинитися в команді, яка вже готова боротися за трофеї.

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