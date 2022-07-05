Колишній капітан Манчестер Юнайтед вимагає швидко вирішити проблему Роналду
Телеексперт Гарі Невілл на фоні інформації про бажання Кріштіану Роналду покинути МЮ закликав свій колишній клуб до рішучих дій.
Схоже, Невілл не бачить проблеми ні у тому, щоб залишити Роналду в команді, ні у тому, щоб відпустити в інший клуб. Однак колишній капітан Манчестер Юнайтед хоче, щоб рішення ухвалили якомога швидше.
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"Єдиним важливим фактором у ситуації з Роналду є те, що вона має закінчитися рішуче та швидко. Це не повинно стати сагою, яка відволікатиме від роботи Еріка тен Хага протягом наступних двох місяців", – написав Невілл у своєму Твіттері.
Нагадаємо, Роналду поки не повернувся у розташування Манчестер Юнайтед і, за повідомленнями преси, налаштований змінити клубну прописку. Зараз пріоритет 37-річного португальця – опинитися в команді, яка вже готова боротися за трофеї.
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