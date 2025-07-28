Півзахисник Граніт Джака знову спробує свої сили в англійській Прем'єр-лізі.

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Вартість трансферу становитиме 20 мільйонів євро, а особистий контракт буде розрахований на 3 роки. Джака чудово знає АПЛ, адже раніше провів 7 сезонів у складі Арсенала (2016-2023). Хавбек деякий час носив капітанську пов'язку на Емірейтс і сформував дуже ефективну зв'язку з Олександром Зінченком.

Серед одноклубників Граніта буде українець і цього разу – до першої команди Сандерленда підбирається молодий вінгер Тимур Тутєров.

Додамо, що новачок АПЛ дуже активно діє на трансферному ринку. Джака стане сьомим підписанням Сандерленда, який витратить вже понад 135 млн євро.

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