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Колишній хавбек Шахтаря Лєвандовскі зізнався, що вів переговори з українськими клубами

15 січня 17:21 2013 Читать на русском
Колишній хавбек Шахтаря Лєвандовскі зізнався, що вів переговори з українськими клубами
Маріуш Лєвандовскі / Newspix

Екс-гравець донецького Шахтаря Маріуш Лєвандовскі розповів про своє призначення головним тренером Брук-Бет Термаліци та альтернативні варіанти, які він мав упродовж року.

"Звичайно, як і всі, я б віддав перевагу роботі в Прем'єр-лізі. Я пішов туди, де отримав цікаву пропозицію, вважаю, що це добре для обох сторін.

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У минулому році я не працював, але зізнаюся, що вів переговори з кількома клубами вищої ліги. Я не міг чекати вічно. Можу підтвердити, що клуби чемпіонату України також зв'язувались зі мною, але нічого не вийшло. Ми залишаємося на зв'язку, тому подивимося, що станеться в майбутньому. Україна – цікавий напрямок для мене, я провів там багато років, тому добре знаю тамтешній футбол з усіх боків", – розповів Лєвандовскі в інтерв'ю Przegladsportowy.

Нагадаємо, 40-річний поляк грав в Україні упродовж 13 сезонів, захищаючи кольори донецького Шахтаря (174 матчі, 21 гол) та Севастополя (75 матчів, 14 голів). Тиждень тому він став головним тренером Брук-Бет Термаліци, яка виступає у другому за силою дивізіоні Польщі.

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Теги
Шахтар Шахтар Світ Маріуш Лєвандовскі Маріуш Лєвандовскі Польща
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