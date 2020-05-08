Колишній хавбек Металіста захворів на коронавірус – він далеко не один у своєму клубі

Греміо виявив відразу кілька заражених серед гравців команди та персоналу.

Позитивні тести на коронавірус здали два клубні працівники та хавбек Дієго Соуза, інформує Globo Esporte.

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Жодних серйозних симптомів у хворих не виявили, однак їм доведеться залишатись на карантині упродовж кількох тижнів. Всі інші гравці здали негативні тести, тому Греміо розпочав тренування з певними обмеженнями. Футболісти займаються групами до 10 осіб і дотримуються всіх правил безпеки.

Нагадаємо, у 2013-му Соуза перейшов з Крузейро до харківського Металіста, однак не зміг проявити себе в Україні і через два роки повернувся на батьківщину.

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