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Колишній гравець збірної України прогнозує Карпатам виліт з УПЛ

16:53 255 Читать на русском
Колишній гравець збірної України прогнозує Карпатам виліт з УПЛ
Тренер Карпат Роман Санжар / Сайт "левів"

Екс-форвард збірної України, Динамо та Чорноморця Олександр Призетко сумнівається в перспективах Карпат на другу частину сезону.

"Не думаю, що варто бути таким категоричним, але все йде до того, що Карпати вилетять.

Санжар: У Карпат чимало очок забрали судді

Те, що відбувається навколо клубу психологічно все ж позначається на команді. Львів'янам потрібно виграти хоча б одну гру, щоб відчути впевненість, але в найближчому турі їм це зробити буде вкрай складно. На них чекає зла Олександрія, яка в двох матчах після зимової перерви втратила вже п'ять очок", – сказав Призетко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, після 20 турів Карпати посідають останню сходинку УПЛ, відстаючи від Ворскли на 5 очок.

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