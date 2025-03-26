Екс-півзахисник Ювентуса та збірної Італії Анджело Ді Лівіо поділився думками щодо тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні та його шансів на чолі Роми.

"Гасперіні в Рому? На нього претендують багато клубів, тож переговори не будуть легкими. Серед них є клуби навіть більш престижні, ніж Рома. "Джаллороссі" визначили його головним кандидатом.

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Довбик багато виграв би від приходу нинішнього тренера Аталанти. Він міг би стати новим Дуваном Сапатою", – поділився Ді Лівіо в коментарі Retesport.

Нагадаємо, Сапата виступав за Аталанту, яку очолював Джан П'єро Гасперіні, з 2018-го по 2024-й роки, а минулого літа перейшов до Торіно. Колумбієць встиг зіграти 191 матч за бергамасків, у яких відзначився 82 голами та 42 асистами. Артем Довбик лише в цьому сезоні записав до свого активу 15 голів та 4 асистами в 38 поєдинках. Варто додати, що за Аталанту встиг пограти і Руслан Маліновський (з 2019-го по 2023-й роки).

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