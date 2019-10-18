Колишній суперталант Мілана став футболістом Реджини із Серії С

Екс-гравець міланського клубу, якому пророкували велике майбутнє, продовжує поневіряння клубами нижчих дивізіонів.

Колишній півзахисник Мілана Хашім Мастур перейшов у Реджину, повідомляє прес-служба клубу. 21-річний футболіст уклав контракт терміном на три роки. Реджина на даний момент виступає у Серії С – третій за силою лізі Італії.

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Мастур вважався одним з головних талантів світового футболу, коли у 2012 році підписував контракт з Міланом. Футболіст став популярним у соцмережах в юному віці завдяки відеороликам, де демонстрував дриблінг та фінти, проте на дорослому рівні він заграти поки так і не зміг. Останнім його клубом була грецька Ламія, яку він покинув на початку року.

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