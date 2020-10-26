Сумна звістка прийшла до нас з Туманного Альбіону.

Екс-футболіст Манчестер Сіті Джеремі Вістен помер у віці 17 років.

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Футболіст потрапив у систему "містян" у 2016 році, приєднавшись до команди U-13. Джеремі був уродженцем Малаві, звідки переїхав до Англії.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю гравця під повідомлення у клубному Твіттері манкуніанців висловили Рахім Стерлінг і Емерік Ляпорт, а також гравці, які грали з Вістеном на юнацькому рівні.

Британські ЗМІ стверджують, що юнак наклав на себе руки через депресію.

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