"Зінченко? Він мені подобається. Це розумний футболіст. Він може грати на кількох позиціях: у півзахисті або, звичайно, на лівому фланзі захисту.

Зінченко офіційно отримав нового наставника – тренер вигравав єврокубок і кілька чемпіонських титулів

Я думаю, що його трансфер – це непоганий хід. У Ноттінгем Форест не так багато можливостей для закриття цих позицій, чи не так? Хоча вони також підписали контракт з ще одним бразильцем. Подивимось, що буде далі", – висловився екс-гравець Ліверпуля Денні Мерфі в ефірі talkSPORT.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко наприкінці літнього трансферного вікна перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест. Сезон 2025/26 лідер збірної України проведе у складі "лісників" на правах оренди.

