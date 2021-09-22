Півзахисник Еспаньйола Алейш Відаль отримав ушкодження під час матчу 5-го туру Ла Ліги проти Бетіса (2:2).

Інцидент трапився на 78-й хвилині зустрічі, коли Херман Песселья шипами влетів у ногу відалю. Аргентинця вилучили, а іспанця замінили.

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Фол справді був грубий, але жахливих наслідків можна було уникнути, якби Алейш користувався нормальними щитками, а не шматками картону. Відтак, хитрість, яка дає можливість обійти вимоги до екіпірування, коштувала футболісту здоров'я.

Колишній гравець Севільї та Барселони отримав різану рану, яку довелося зашивати. Найближчим часом Відаля на футбольному полі ми не побачимо.

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