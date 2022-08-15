Розаті 39 років і, якщо відверто, то кар'єру він завершив ше у 2017-му році. Відтоді голкіпера кликали в різні команди для підстраховки. В результаті за останні чотири сезони Антоніо зіграв лише 2 матчі.

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Наприкінці червня Розаті все ж вирішив підписати новий контракт з Фіорентиною, який мав би діяти до літа 2023-го. Однак вже після першого туру нового сезону сторонам довелося переглянути трудові відносини. Голкіпер прийняв пропозицію увійти в тренерський штаб Вінченцо Італьяно, тому офіційно завершив кар'єру футболіста.

До слова, Антоніо упродовж своєї довгої кар'єри так і не зміг гучно заявити про себе на найвищому рівні. Загалом у Серії А він провів 55 матчів, а в Серії В – втричі більше. Найвідомішим клубом в кар'єрі Розаті став Наполі, з яким він виграв Кубок та Суперкубок Італії.