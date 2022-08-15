Колишній голкіпер Наполі завершив кар'єру, хоча лише місяць тому підписав новий контракт
Досвідчений воротар Антоніо Розаті більше не марить виступами на професіональному рівні.
Розаті 39 років і, якщо відверто, то кар'єру він завершив ше у 2017-му році. Відтоді голкіпера кликали в різні команди для підстраховки. В результаті за останні чотири сезони Антоніо зіграв лише 2 матчі.
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Наприкінці червня Розаті все ж вирішив підписати новий контракт з Фіорентиною, який мав би діяти до літа 2023-го. Однак вже після першого туру нового сезону сторонам довелося переглянути трудові відносини. Голкіпер прийняв пропозицію увійти в тренерський штаб Вінченцо Італьяно, тому офіційно завершив кар'єру футболіста.
До слова, Антоніо упродовж своєї довгої кар'єри так і не зміг гучно заявити про себе на найвищому рівні. Загалом у Серії А він провів 55 матчів, а в Серії В – втричі більше. Найвідомішим клубом в кар'єрі Розаті став Наполі, з яким він виграв Кубок та Суперкубок Італії.