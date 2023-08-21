Бен Фостер обіцяє, що цього разу повісив рукавички на цвях остаточно. Рексем став його останнім клубом.

Рік тому Фостер вже завершував кар'єру, однак у березні повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від Рексема, який керує зірка Голлівуду Раян Рейнольдс. Бен допоміг клубу виграти п'ятий дивізіон та піднятися в Лігу 2.

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Втім, перехід на вищий рівень не дався без проблем. За чотири стартових тури Фостер пропустив 13 голів. Дві за один матч у сітку влітало по 5 голів. Вочевидь, тепер Бен зосередиться на розвитку свого YouTube-каналу.

"Я йду з професійного спорту. Так, вдруге. Часом треба мати сміливість визнати, що більше не можеш робити те, що повинен. Я ухвалив це рішення і для себе, і для клубу – поки трансферне вікно відкрите, це дасть можливість знайти нового голкіпера", – сказав Фостер у своєму зверненні, яке опублікував у соцмережах.

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