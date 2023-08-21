Колишній голкіпер МЮ та збірної Англії вдруге завершив кар'єру – на старті сезону він пропустив 13 голів за чотири матчі
Бен Фостер обіцяє, що цього разу повісив рукавички на цвях остаточно. Рексем став його останнім клубом.
Рік тому Фостер вже завершував кар'єру, однак у березні повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від Рексема, який керує зірка Голлівуду Раян Рейнольдс. Бен допоміг клубу виграти п'ятий дивізіон та піднятися в Лігу 2.
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Втім, перехід на вищий рівень не дався без проблем. За чотири стартових тури Фостер пропустив 13 голів. Дві за один матч у сітку влітало по 5 голів. Вочевидь, тепер Бен зосередиться на розвитку свого YouTube-каналу.
"Я йду з професійного спорту. Так, вдруге. Часом треба мати сміливість визнати, що більше не можеш робити те, що повинен. Я ухвалив це рішення і для себе, і для клубу – поки трансферне вікно відкрите, це дасть можливість знайти нового голкіпера", – сказав Фостер у своєму зверненні, яке опублікував у соцмережах.
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