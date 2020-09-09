Колишній генеральний директор Донбас Арени отримав посаду в московському Спартаку
Колишній функціонер Донбас Арени Олександр Атаманенко розпочав роботу комерційним директором московського Спартака.
Московський Спартак оголосив про повернення на посаду комерційного директора Олександра Атаманенка, повідомляє офіційний сайт росіян.
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Цікаво, що функціонер з 2014 по 2019 роки обіймав цю ж саму посаду, а до цього впродовж 6 років працював генеральним директором Донбас Арени – домашнього стадіону Шахтаря до початку окупації Донбасу. Також Атаманенко працював на кількох посадах у донецькому клубі.
Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось.
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