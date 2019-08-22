Колишній форвард збірної Гани та низки англійських клубів помер у 40 років

Ганський екс-форвард Джуніор Агого пішов з життя у молодому віці, не поправившись після інсульту.

Агого помер сьогодні зранку в Лондоні у віці 40 років. Про це повідомляють британські видання з посиланням на ганську пресу. У 2015-му, через два роки після завершення кар'єри, Джуніор переніс інсульт, який завдав непоправної шкоди його здоров'ю.

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Основну частину кар'єри Агого провів у англійських клубах, найвідоміші серед яких Брістоль Роверс (41 гол у 126 матчах чемпіонату) і Ноттінгем Форест (20 голів у 64 матчах чемпіонату). Також він виступав за збірну Гани (12 голів у 27 матчах).