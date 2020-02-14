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Колишній форвард Манчестер Сіті та Ювентуса приєднався до середняка Серії В – це вже 17-й клуб в його кар'єрі

14 лютого 10:23 5952 Читать на русском
Колишній форвард Манчестер Сіті та Ювентуса приєднався до середняка Серії В – це вже 17-й клуб в його кар'єрі
Валерій Божинов / Сайт Пескари

Нападник Валерій Божинов продовжить кар'єру в італійській Серії В.

Пескара на своєму офіційному сайті оголосила про підписання болгарина.

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Контракт Божинова розрахований до кінця сезону. У минулій кампанії нападник виступав на батьківщині за Ботев Враца, однак його статистика не надто вражає – жодного голу в 9 матчах чемпіонату. На початку кар'єри форвард збірної Болгарії подавав великі надії і встиг пограти за такі імениті клуби, як Ювентус, Манчестер Сіті та Спортінг. Втім, за останні десять років рівень Божинова незмінно падає, і він рідко затримується в одній команді надовго. Пескара стане 17 клубом у кар'єрі 33-річного нападника.

Відзначимо, що "дельфіни" посідають десяту сходинку Серії В, маючи у своєму активі 32 очки після 23 турів.

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Італія Трансфери Валерій Божинов Валерій Божинов Пескара Пескара Серія B Трансфери Чемпіонату Італії
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