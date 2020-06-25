Колишній форвард Динамо покине Борусію М після завершення сезону

Спортивний директор Борусії М Макс Еберль анонсував відхід форварда Раффаела.

"Ми вирішили не продовжувати контракт з Раффаелом. Він був ключовим гравцем клубу і заслуговує на належне прощання з фанатами.

Екс-легіонер Динамо отримав німецьке громадянство

Це було суто спортивне рішення, але переговори були відкритими та дружніми. Ми розлучаємось на дуже позитивній ноті", – цитує Еберля офіційний Twitter Борусії М.

Нагадаємо, "жеребці" сім років тому придбали Раффаела за 5 млн євро у київського Динамо. 35-річний бразилець провів 10 матчів у всіх турнірах поточного сезону, результативними діями не відзначився.

Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки