Колишній форвард Динамо покине Борусію М після завершення сезону

Спортивний директор Борусії М Макс Еберль анонсував відхід форварда Раффаела.
"Ми вирішили не продовжувати контракт з Раффаелом. Він був ключовим гравцем клубу і заслуговує на належне прощання з фанатами.
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Це було суто спортивне рішення, але переговори були відкритими та дружніми. Ми розлучаємось на дуже позитивній ноті", – цитує Еберля офіційний Twitter Борусії М.
Нагадаємо, "жеребці" сім років тому придбали Раффаела за 5 млн євро у київського Динамо. 35-річний бразилець провів 10 матчів у всіх турнірах поточного сезону, результативними діями не відзначився.
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